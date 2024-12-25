بالأسماء.. محافظ أسيوط يجري حركة محليات محدودة

أسيوط - محمود عجمي:

أصدر اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، قرارًا بإجراء حركة محليات محدودة داخل الوحدات المحلية للمراكز والديوان العام. شملت الحركة تعيين وندب بعض رؤساء المراكز ونوابهم، إلى جانب إنهاء ندب ونقل آخرين، بهدف الاستعانة بالكفاءات، وتطوير العمل الإداري، وتحقيق النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل الحركة:

ندب "ممدوح جبر محمد" من رئيس مركز ومدينة صدفا إلى رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

ندب "أحمد ثابت محمد" من رئيس حي شرق مدينة أسيوط إلى رئيس مركز ومدينة الغنايم.

ندب "مصطفى محمد إبراهيم" من نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط إلى رئيس مركز ومدينة صدفا.

ندب "سوزان محمد راضي" من مدير مكتب السكرتير العام المساعد إلى رئيس مركز ومدينة أبنوب.

ندب "أبوالعيون إبراهيم متولي" من رئيس حي غرب مدينة أسيوط إلى رئيس حي شرق المدينة.

ندب "عبدالرؤوف النمر" من رئيس مركز ومدينة الفتح إلى رئيس مركز ومدينة البداري.

ندب "محمود ياسين حسن" من رئيس مركز ومدينة الغنايم إلى رئيس مركز ومدينة الفتح.

نواب رؤساء المراكز:

ندب "محمد سليمان أحمد" من نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب إلى نائب رئيس مركز ومدينة الفتح.

ندب "طلعت محمد محمد" من نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج إلى نائب رئيس مركز ومدينة البداري.

ندب "علاء الدين حسين محمد" من نائب رئيس مركز ومدينة البداري إلى نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج.

ندب "شريف وصفي فتحي" من نائب رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إلى نائب رئيس حي شرق أسيوط.

ندب "هالة محمد عبداللاه" من نائب مركز ومدينة أسيوط إلى نائب رئيس حي شرق المدينة.

إنهاء ندب ونقل:

إنهاء ندب "محمد عبدالراضي صديق" من رئيس مركز ومدينة البداري إلى مدير الشئون الإدارية بالديوان العام.

إنهاء ندب "محمد عبدالحميد عبدالمعز" من نائب رئيس مركز ومدينة القوصية إلى إدارة السياحة بديوان عام المحافظة.

نقل "ولاء محمد عبدالجواد" للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح.

نقل "محمد أحمد عبدالجليل" من التنمية الإدارية إلى مركز ومدينة أسيوط.