احتفالا بالكريسماس.. "بابا نويل" يوزع الهدايا على الأطفال مرضى السرطان بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان"بابا نويل"، وسط أجواء كرنفالية واحتفالات على أنغام الموسيقى، لتقديم الدعم المعنوي، لأطفال الصعيد مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجانى داخل أقسام المستشفى، احتفالًا بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وسط جو من المرح والبهجة.

و التف الأطفال حول" بابا نويل" الذي رسم البهجة والسعادة للأطفال الصغار بظهوره المفاجئ، أثناء تلقيهم العلاج الإشعاعي، داخل غرف العلاج مرتديًا زي "سانتا كلوز"، حاملًا معه هدايا الكريسماس والورود والألعاب، وقدمها لهم وهو يغنى أغانى الكريسماس، وسط تفاعل من الأطفال وذويهم، وارتسمت البسمة والبهجة على وجوه الأطفال الصغار.

والتقط "بابا نويل" الصور التذكارية مع الأطفال فى غرف العلاج وطرقات المستشفى التى تتزين بالألعاب والصور، وسط تفاعل الأطفال والمرضى بهذه اللفتة الانسانية .

ومن جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ببابا نويل القادم من كنيسة شبرا بالقاهرة لدعم الأطفال المرضى، موضحا أن المستشفى حريصة كل الحرص على تقديم الدعم للمرضى، انطلاقًا من إدراكها لرسالتها السامية في تخفيف الألم عن المرضى، ومساعدتهم في الدعم المعنوي خلال رحلتهم العلاجية، من خلال استغلال كافة المناسبات، لإضفاء روح السعادة على المرضى تمكنهم من مواصلة التحدي في محاربة المرض.