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تعليم البحيرة: امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت

11:44 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تطبيق نظام البوكليت فى امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك وفقا للضوابط التى حددتها الوزارة.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت الموافق 18 يناير المقبل، وتستمر حتى الخميس 23 يناير.

وأشار الديب إلى أن نظام البوكليت ليس له علاقة بطبيعة أو محتوى الامتحانات والأسئلة وهو عبارة عن كراسة صغيرة تكون ورقة الاسئلة الخاصة بالامتحانات هى نفسها ورقة الإجابة من خلال توزيع الأسئلة على عدد كبير من الصفحات يصعب نقلها أو تصويرها لتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يحد ويمنع من ظاهرة الغش بين الطلاب.

تعليم البحيرة امتحانات الشهادة الإعدادية نظام البوكليت
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