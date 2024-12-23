قتل مواطن وفتح النار على عائلته.. المشدد 15 سنة لعاطل في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل مواطن والشروع في قتل آخرين، بعدما فتح عليهم النار من بندقية، بسبب خلافات الجيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدى، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة عادل عزت.

ترجع وقائع القضية رقم 1263 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد إطلاق نار ومشاجرة بين عائلتين ووجود قتيل.

كشف التحقيقات وجود خلافات سابقة بين عائلتين بمنطقة برج العرب وقطعت أحدهما طريق مرور العائلة الأخرى ليتجدد الخلاف بينهما ونشوب مشاجرة وتبادل التراشق بالحجارة بين الطرفين.

وسارع المتهم بإحضار سلاح ناري "بندقية" وتقدم صفوف عائلته وفتح النار على العائلة الأخرى ما أسفر عن إصابة المجني عليه "م.ع.م" والتي أودت بحياته في وقت لاحق.

ألقي القبض على المتهم، ووجهت له النيابة العامة تهم القتل والشروع في قتل آخرين، وإحراز سلاح ناري وأعيرة نارية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.