تعرف على حقيقة صورة الشاب الأزهري والقطة المريضة

الغربية - مروة شاهين:

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا، حيث ظهر فيها شاب يرتدي الزي الأزهري ويحمل قطة، مدعياً أنه يبحث لها عن علاج، ولكن الحقيقة التي كشف عنها والد الشاب، نجاح أبو زينة، فاجأت الكثيرين.

في تصريح خاص لـ "مصراوي"، نفى نجاح أبو زينة، والد الشاب محمود، صحة ما تم تداوله حول الصورة المتداولة، وأكد أن ابنه، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يحب ارتداء الزي الأزهري ويحفظ القرآن الكريم.

وأوضح الأب أن ابنه كان يدرس في الأزهر حتى المرحلة الإعدادية، ثم انتقل إلى مدرسة تجارة خاصة بالدمج بسبب تعرضه لحادث.

وأكد أن ابنه لا يمتلك قطة، وأن الصورة المتداولة لا تعكس الحقيقة، مضيفًا: "من الممكن أن يكون اشتراها أو أعطاها أحد الأشخاص له، ولكنها غير موجودة الآن، ولم يأتي بها إلي المنزل".