سوهاج تستضيف المجلس الأعلى للجامعات السبت المقبل

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تستضيف جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني، السبت المقبل، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك بمقر الجامعة الجديد.

وكشف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، عن تنظيم ملتقى الاستثمار في البحث العلمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وذلك على هامش انعقاد المجلس، ثم افتتاح عدد من الإنشاءات الجديدة.

وأضاف النعماني أنه سيتم خلال الزيارة افتتاح كلية طب وجراحة الفم و الأسنان، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية الصيدلة، مبنى الاختبارات الإلكترونية، وبعض الافتتاحات بالمستشفى الجامعي الجديد وهى وحدة القسطرة العلاجية، عناية إصابات الرأس، عناية الأمراض الصدرية، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، ووضع حجر الأساس لمستشفى الحروق.