مصرع شخص في حادث تصادم أمام قرية المراشدة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم، وتبين مصرع روماني.م.ف، يبلغ من العمر 48 عامًا، من محافظة الأقصر، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.