الميكروباص دخل في الرصيف.. إصابة 5 أشخاص في حادث على الطريق الزراعي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، في حادث على الطريق الزراعي السريع الشرقي، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام، وتبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "محمد. س" 24 عامًا سائق على الطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

وأسفر الحادث إصابة كل من قائد السيارة، و"حمدية. ع" 55 عامًا ربة منزل، و"سمية. ا" 25 عامًا معلمة، و"شريفة. ا" 47 عامًا ممرضة، و"محمد. ع" 37 معلم، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين لمستشفى دار السلام المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.