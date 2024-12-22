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بالصور.. السيطرة على حريق داخل شركة أسمدة بالبحيرة

06:16 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    السيطرة على حريق داخل شركة أسمدة بالبحيرة (1)
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    السيطرة على حريق داخل شركة أسمدة بالبحيرة (2)
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    السيطرة على حريق داخل شركة أسمدة بالبحيرة (5)
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البحيرة - أحمد نصرة:

اندلع حريق، اليوم الأحد، داخل شركة أسمدة بالمنطقة الصناعية في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، دون وقوع إصابات بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق برفقة عدد من سيارات الإطفاء، وجرى فرض كردون أمني حول الحريق لمنع امتداده إلى الأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري حصر الخسائر الناتجة عن الحريق

الحماية المدنية حريق شركة أسمدة أمن البحيرة وادي النطرون
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