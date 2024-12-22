السبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم سيارة ملاكي في أسيوط -صور

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أسيوط - محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الأحد، على حريق اندلع في سيارة ملاكي، أثناء سيرها بشارع يسري راغب دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

وانتقل ضباط قسم أول أسيوط وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأظهرت المعاينة الأولية احتراق سيارة تحمل رقم"1463 ي ن ر" بشارع يسرى راغب نتيجة ماس كهربائي وتم الإطفاء من قبل الحماية المدنية.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.