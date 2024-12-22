أبطال نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان يحصدون 14 ميدالية في ألعاب القوى -صور

أسوان – إيهاب عمران:

حقق أبطال نادي ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة أسوان، تحت رئاسة المستشار عبد الفتاح سليمان 14 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للإعاقات الحركية والصم وقصار القامة التي أقيمت بمدينة كفر الشيخ.

وقال إبراهيم العجمي المستشار الإعلامي لنادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان، إن بعثة النادي حققت إنجازًا جديدًا بإشراف مدربي النادي كابتن محمود أبو القاسم، وكابتن صابر النجار مدربي العاب القوى بالنادي.

وأضاف العجمي، أن ترتيب الميداليات على مدار ثلاث أيام من المشاركة في البطولة جاء كالتالي: حصلت اللاعبة أمنية رمضان على ذهبية 200 متر، وذهبية 100 متر عدو صم، كما حصلت آية عبد الوهاب على ذهبية 100 متر عدو قصار القامة، وكذلك فازت هبة يوسف بذهبية رمي القرص وذهبية في دفع الجلة صم، وحصل محمد بهاء على ذهبية رمي الرمح حركي بإجمالي عدد 6 ميداليات ذهبية.

وحصل النادي على 4 ميداليات فضية بالبطولة لكل من اللاعبة عائشة عليان في رمي الرمح وميدالية في دفع الجلة صم، وأسماء عبد الوهاب 100 عدو قصار القامة، وفاز عادل موافي بفضية رمي الرمح الإعاقة الحركية.

وحصل النادي على 4 ميداليات برونزية للاعب محمد بهاء رمي القرص إعاقة حركية، واللاعب عادل موافي مهدي في دفع الجلة، وآيه عبدالوهاب قصار قامة، كما حصلت فاطمة محمد حسين رمي الرمح صم.