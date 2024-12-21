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الميني باص هشّم تروسيكل وكسر العمود.. ارتفاع ضحايا حادث البحيرة إلى 5 وفيات- صور

02:20 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حادث تصادم تروسيكل وميني باص
  • عرض 4 صورة
    حادث تصادم تروسيكل وميني باص
  • عرض 4 صورة
    حادث تصادم تروسيكل وميني باص
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البحيرة - أحمد نصرة:

ارتفع عدد ضحايا حادث البحيرة، الذي وقع اليوم السبت، إثر تصادم تروسيكل وميني باص على طريق "كفر الدوار - سيدي غازي" إلى 5 وفيات و2 مصابين.

وانضم مصطفى عبدالحميد قبيسي، 18 عامًا إلى ضحايا الحادث، والذين من بينهم 3 أشقاء وسيدة عقب وفاته متأثرًا بإصابته.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة كل من صفاء السيد 38 عامًا، ودنيا ضاحي السيد، 14 عامًا، وياسين ضاحي السيد، 13 عامًا، وعبد الرحمن ضاحي السيد 11 عامًا، وجميعهم مقيمون منيا القمح، الشرقية.

كما أصيب في الحادث كلا من: داليا ضاحي السيد، 18 عامًا، وطفلة مجهولة الهوية 13 عاما.

نقل المصابان إلى مستشفى كفر الدوار، وأودعت الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تصادم تروسيكل وميني باص حادث تصادم البحيرة
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