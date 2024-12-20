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تصعيد قيادات ونقل آخرين.. تعرف على حركة المحليات الجديدة في السويس

10:07 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

أحمد الوزيري وهشام الشيمي

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السويس - حسام الدين أحمد:

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حركة تنقلات وترقيات واسعة بين القيادات التنفيذية في المحافظات، وتضمنت تعيين 9 موظفين بمنصب سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد.

وشملت حركة الترقيات والتنقلات تصعيد أحمد وزيري من العمل بمنصب سكرتير عام مساعد بمحافظة السويس، إلى منصب السكرتير العام بمحافظة الأقصر، بينما جرى تكليف رماح غزالة العمل رئيسا لحي السويس.

وتصعيد اللواء هشام الشيمي من العمل رئيسا لحي السويس إلى العمل سكرتير عام مساعد بمحافظة الأقصر، بينما انتقل عبدالعال البدري سكرتير عام مساعد لمحافطة السويس.

الدكتورة منال عوض حركة المحليات حركة المحليات الجديدة في السويس وزيرة التنمية المحلية
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