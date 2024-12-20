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تعيين 4 رؤساء مدن جدد والإبقاء على 5.. تعرف على حركة المحليات الجديدة في المنيا

09:35 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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المنيا-جمال محمد:

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حركة محليات مكبرة اليوم الجمعة، من بينها نقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، وتعيين 4 رؤساء مدن جدد، والإبقاء علي 5 آخرين.

شملت الحركة نقل السكرتير العام المساعد بمحافظة المنيا اللواء محمد عقل علي نفس المنصب بمحافظة شمال سيناء، وتعيين اللواء أحمد جميل بدلاً منه.

وشملت تعيين 4 رؤساء مراكز ومدن جدد وهم: هاني عبد الحافظ رئيسا لمدينة مغاغة، وهويدة شافعي رئيسا لمدينة مطاي، وأحمد خلف رئيسا لمدينة العدوة، وسعيد محمد رئيسا لمدينة سمالوط.

وأبقت الحركة على 5 قيادات محلية مستمرون في مناصبهم كرؤساء لمراكز: بني مزار، ومدينة المنيا، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس.

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