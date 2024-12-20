فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية فى موانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات ميناء الغردقة، إعادة فتح الميناء أمام حركة وصول ومغادرة السفن والعائمات البحرية بعد استقرار أحوال الطقس.

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى فى السادسة مساء اليوم الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، مشيرا إلى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.