لحظات أخيرة مروعة بحياة "طفل مراغة".. إحالة قاتل ابنه في سوهاج للمفتي

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أحالت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، اليوم الأحد، أوراق تاجر ماشية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا. وذلك مدانًا بقتل ابنه البالغ من العمر 10 سنوات، وإخفاء جثته داخل برميل مغلق بالخرسانة في منزله بقرية الأخيضر بمركز المراغة.

حددت المحكمة جلسة فبراير المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الجريمة

تعود الواقعة إلى نوفمبر 2023، عندما أبلغت "عائشة. ا" (39 عامًا)، وهي ربة منزل مقيمة في مركز المراغة، عن اختفاء ابنها "عبدالمعز. ب" (10 أعوام)، الذي كان يقيم معها بحكم قضائي يمنحها حضانة طفليها، بعد انفصالها عن زوجها "بخيت. م" (40 عامًا)، تاجر ماشية.

كشفت التحريات أن الأب ارتكب الجريمة إثر خلافات متكررة مع طليقته بشأن حضانة طفليهما.

اعترافات المتهم

بعد القبض عليه، اعترف المذكور بجريمته موضحًا أن ابنه المختفي حضر للإقامة معه دون علم والدته، لكنه رفض البقاء معه بشكل دائم وأصر على العودة إليها، فاعتدى على الطفل بالضرب المبرح، فأفقده الوعي، ثم كتم أنفاسه مطبقًا على رقبته حتى تأكد من مقتله.

عقب الحادث، عمّد المذكور إلى نبش حفرة داخل منزله، ووضع جثة ابنه في برميل بلاستيكي، ثم غطاه بالأتربة والخرسانة لإخفاء معالم الجريمة. وبعد تنفيذ الجريمة، غادر القرية متوجهًا إلى الإسكندرية مدعيًا البحث عن عمل.

استخراج الجثة

بإرشاد المتهم، تم استخراج جثة الطفل في حالة تحلل، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي. وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.