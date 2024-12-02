بالفيديو.. لحظة غرق السفينة المنكوبة قبالة سواحل القصير

كتب- عبد الرحمن قرشي:

شهدت سواحل مدينة القصير مشهداً مأساوياً مع فشل جميع محاولات إنقاذ السفينة المنكوبة "VSG GLORY" التي تعرضت للشحوط قبل أسابيع، ورغم الجهود المضنية التي بذلتها فرق الإنقاذ والخبراء، إلا أن السفينة غرقت في مياه البحر الأحمر.

وكانت السفينة VSG GLORY قادمة من اليمن فى طريقها إلى ميناء بورتوفيق، تقل على متنها 21 راكب، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طن من المازوت، و50 طن من السولار، ونتج عن شحوط السفينة كسر فى بدنها بمساحة 60 سم، ما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.

ومع زيادة ميل السفينة السريع بسبب سوء الأحوال الجوية، قامت الجهات المختصة بتوفير طلمبات إضافية لزيادة كفاءة وقدرة عمليات الشفط، وتشكيل لجنة خاصة تضم خبراء بيئيين ومهندسين لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.

وغرقت السفينة فى البحر الأحمر، حيث نزل الجانب الأيمن بالكامل فى البحر رغم المحاولات المستمرة لإنقاذها، والانتهاء من شفط المياه والوقود من خزاناتها، وشفط 250 طن من المياه الملوثة والوقود ونقلها إلى قطعة بحرية مخصصة للتعامل الآمن مع هذه المواد.