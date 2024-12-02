قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية بشأن عقار دكرنس المنهار

الدقهلية-رامي محمود:

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، بسرعة التوجه إلى موقع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق والتعامل معه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والمنازل المجاورة بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة المختصة.

كما أمر "محافظ الدقهلية" بفصل المرافق عن المنزل وإخلاء المكان وفرض كردونا أمنيا حول المنزل المقام علي مساحة 80 متر مربع بشارع الوليد المتفرع من شارع مجلس المدينة.

من جانبه قال رئيس مدينة دكرنس، إنه جرى استدعاء 2 لودر لرفع آثار الانهيار والإشغالات.

وأضاف أن المحافظ وجه فريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أولا بأول، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وسرعة عرض المنزل علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وفحص المنازل المجاورة واتخاذ ما يلزم لتأمين المنطقة بالكامل حرصا علي سلامة المواطنين.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، حول الواقعة، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انهيار منزل على مساحة 80 مترا بشارع بن الوليد دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحادث، وجرى استدعاء مسؤولي مجلس مدينة دكرنس والإدارة الهندسية ومعدات مجلس المدينة تمهيدا لرفع الأنقاض.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.