لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جمع 1600 عينة من اليقظة الوبائية في وحدات الملاريا بالدقهلية (صور)

10:22 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جمع 1600 عينة من اليقظة الوبائية في وحدات الملاريا بالدقهلية (6)
  • عرض 6 صورة
    جمع 1600 عينة من اليقظة الوبائية في وحدات الملاريا بالدقهلية (3)
  • عرض 6 صورة
    جمع 1600 عينة من اليقظة الوبائية في وحدات الملاريا بالدقهلية (2)
  • عرض 6 صورة
    جمع 1600 عينة من اليقظة الوبائية في وحدات الملاريا بالدقهلية (1)
  • عرض 6 صورة
    جمع 1600 عينة من اليقظة الوبائية في وحدات الملاريا بالدقهلية (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، عن الانتهاء من جمع 1600 عينة من اليقظة الوبائية في وحدات الملاريا التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا.

وأشاد وكيل الوزارة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها إدارة الملاريا، والتي تهدف إلى منع إعادة توطن المرض في مصر. وأكد أن هذه الإجراءات تتم تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، من خلال مراجعة ملفات الحالات، بالإضافة إلى فحص المعامل والأنظمة المساعدة ونظام الإحالة وبروتوكولات العلاج المطبقة.

من جهته، صرح الدكتور محمد صلاح الدين، مدير إدارة الملاريا، بأن عملية جمع العينات تمت من خلال 16 وحدة ملاريا منتشرة بالإدارات الصحية، بهدف الاطمئنان على صحة المواطنين والتأكد من خلو مصر من مرض الملاريا.

الدقهلية وزارة الصحة الملاريا مرض الملاريا مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار على القاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
8 رؤساء و5 قضايا شائكة على طاولة "الثماني النامية".. ماذا حدث في القصر الجمهوري بالعاصمة الإدارية؟