جمع 1600 عينة من اليقظة الوبائية في وحدات الملاريا بالدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، عن الانتهاء من جمع 1600 عينة من اليقظة الوبائية في وحدات الملاريا التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا.

وأشاد وكيل الوزارة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها إدارة الملاريا، والتي تهدف إلى منع إعادة توطن المرض في مصر. وأكد أن هذه الإجراءات تتم تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، من خلال مراجعة ملفات الحالات، بالإضافة إلى فحص المعامل والأنظمة المساعدة ونظام الإحالة وبروتوكولات العلاج المطبقة.

من جهته، صرح الدكتور محمد صلاح الدين، مدير إدارة الملاريا، بأن عملية جمع العينات تمت من خلال 16 وحدة ملاريا منتشرة بالإدارات الصحية، بهدف الاطمئنان على صحة المواطنين والتأكد من خلو مصر من مرض الملاريا.