وزير الرياضة يفتتح نُزل شباب المنيا الدولي -فيديو وصور

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المنيا-جمال محمد:

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عدداً من الأنشطة الرياضية داخل مركز شباب المدينة بمدينة المنيا، وذلك عقب وصوله المحافظة.

وكان في استقبال الوزير، اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

وشاهد وزير الرياضة، عددًا من العروض المتنوعة بمركز شباب المدينة، والتي تنوعت ما بين رياضية وإلقاء شعر وتواشيح دينية، وعروض كاراتيه لذوي الهمم.

كما افتتح الوزير نزل الشباب الدولي بجوار مديرية الشباب والرياضة، والذي تبلغ سعته 108غرف بطاقة استيعاب 216 فردًا ومطعما بطاقة استيعاب 120فردًا، وكافتيريا ومغسلة.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الشباب والرياضة، إلى جامعة مقر جامعة المنيا، لمقابلة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وحضور مناقشة رسالة دكتوراة بمركز المؤتمرات بالجامعة.

وفي ختام جولته يزور الوزير، مدينة المنيا الجديدة لتفقد نادي متحدي الإعاقة، ويفتتح عدداً من التطويرات بنادي المنيا الرياضي تشمل تحويل الملعب الرئيسي من النجيل الصناعي إلى الطبيعي، واستحداث ملعبين خماسي، وأعمال تطوير شاملة لمبنى الإدارة والبوابات.

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