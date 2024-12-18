بالصور- ختام التصفيات المحلية لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

اختتمت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، فعاليات المسابقة المحلية المؤهلة للدولية، وذلك في فروع حفظ القرآن برواية كاملة للكبار والأطفال ذكور واناث، والصوت الحسن، وفرع حفظ القرآن للأئمة التابعين لوزارة الأوقاف.

اختبرت لجنة تحكيم الصوت الحسن 41 متسابق، من كافة محافظات الجمهورية، وهم من أفضل الأصوات المؤهلة، كما اختبرت 41 متسابقا مؤهلين في فرع حفظ القرآن بقراءة كاملة للكبار، و19 من الأطفال.

وحرصت اللجنة العليا للمسابقة أن يكون من بين الحكام أجانب، وذلك لضمان الشفافية في المؤهلين للمسابقة الدولية، خاصة وأن التقييم النهائي للمتسابق يجري عن طريق الحاسب دون تدخل بشري.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل مصيلحي، رئيس المسابقة، أنه قد جرى انتهاء فعاليات المسابقة المحلية المؤهلة للدولية، والتي تقدم لها ما يقرب من 3700 متسابق من كافة محافظات الجمهورية.

وأعلن أن الهيئة العليا سوف تعلن خلال أيام عن الفائزين المؤهلون للدولية، والتي تقام في يناير المقبل من عام 2025.