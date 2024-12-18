مصرع موظف وإصابة سائق في حادث تصادم بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي موظف مصرعه وأصيب سائق توك توك، اليوم الأربعاء، إثر تصادم توك توك في عمود إنارة بقرية المراشدة، التابعة لدائرة مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم توك توك في عمود إنارة وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر في قرية المراشدة مركز الوقف.

وبعد الفحص تبين مصرع محمد.أ.م، يبلغ من العمر 40 عامًا، موظف بمستشفى الوقف، وإصابة سائق التوك توك، إثر تصادم توك توك في عمود إنارة بقرية المراشدة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة المصاب لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.