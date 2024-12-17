محافظ الأقصر يُصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة في البياضية وديوان المحافظة

الأقصر - محمد محروس:

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قرارًا بتكليف كلٍّ من:

عبد الخالق حسين مدني رئيسًا لمركز ومدينة البياضية.

وليد عبد الغفار عبد القادر مديرًا للإدارة العامة للمتابعة.

حسن محمد عبد الرحمن بتسيير أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظة، حيث أكّد المحافظ أنه سيتم مكافأة المتميزين، وإجراء تقييم دوري وشامل لكافة القيادات والعاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها.