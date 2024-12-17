صعق كهربائي ينهي حياة سيدة وابنتها في الفيوم

الفيوم ـ حسين فتحي:

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما إثر تعرضهما لصعق كهربائي من سلك مكشوف يتدلى من غسالة كهربائية داخل منزلهم بقرية فرقص.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور قسم شرطة مركز طامية، بمصرع سيدة وابنتها نتيجة صعق كهربائي.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، وضم المقدم محمد ثروت عبد الفتاح، مفتش مباحث مركز طامية، والرائد محمد عشري، رئيس مباحث المركز، تحت إشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة.

وتبين من التحريات أن السيدة محمد عبد التواب، 52 عامًا، كانت تقوم بغسل ملابس أسرتها داخل غسالة كهربائية عادية عندما تعرضت للصعق من سلك كهرباء مكشوف.

وعند محاولة ابنتها أسماء رمضان، 15 عامًا، إنقاذها، تعرضت هي الأخرى للصعق الكهربائي، مما أسفر عن وفاتهما فورًا.

تم نقل جثتي الأم وابنتها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.