17 مليون جنيه.. السجن 3 سنوات لـ"مستريح دشنا"

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قضت محكمة جنح دشنا بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 جنيه فقط لا غير على المستريح المتهم في سرقة واختلاس أموال عدد من المواطنين بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حيث قام المتهم المعروف بمستريح دشنا بالنصب والاستيلاء على 17 مليون جنيه مصري من أكثر من 10 أشخاص بمركز دشنا، بعد إيهامهم بتجارتها عبر فودافون كاش، حيث كان يُعد أكبر تاجر فودافون كاش في دشنا شمال قنا.

بعد إجراء تحقيقات النيابة، أحالت القضية رقم 14428 لسنة 2024 جنح دشنا، والتي قضت بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم المتهم 500 جنيه مصري.