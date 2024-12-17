إصابة 25 عاملا في انقلاب سيارة نقل بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق"

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 25 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم الثلاثاء، كانت تنقل عمال بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" الزراعي.

كان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث حادث انقلاب سيارة نصف نقل بها عمال يومية بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام منطقة البعالوة.

جرى دفع مرفق الإسعاف بعدد 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين في الحادث للمستشفى.

تم نقل المصابين الي مستشفى القصاصين المركزي والذين تتنوع إصابتهم بين كسور وجروح بسيطة- بحسب مصادر طبية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.