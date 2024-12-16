صحة الشرقية: دعم بنك الدم بأجهزة طبية بقيمة 850 ألف جنيه

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن تقديم دعم بقيمة 850 ألف جنيه من ممثلي المجتمع المدني بمدينة ديرب نجم، لبنك الدم التجميعي بمستشفى ديرب نجم المركزي.

وأوضح جميعة أن الدعم شمل جهاز سنترفيوج لفصل مكونات الدم، وجهاز فصل البلازما اليدوي، مشيدًا بدور المجتمع المدني في تعزيز وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتورة رانيا خيري، مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية، وممثلي المجتمع المدني لمساهمتهم الفعّالة، مؤكدًا سرعة الانتهاء من الإجراءات المخزنية للأجهزة والتنسيق مع الشركات الموردة لبدء التشغيل لخدمة المرضى.

وأضاف جميعة أن الدولة حريصة على الارتقاء بالخدمات الطبية وتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على دعمهما المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة.