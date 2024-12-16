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العثور على طفل حديث الولادة في الأراضي الزراعية بطنطا

10:06 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

العثور على طفل في الأراضي الزراعية

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الغربية - مروة شاهين

عثر الأهالي في قرية دفرة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية على طفل حديث الولادة ملقى في أحد الأراضي الزراعية، وتم نقله إلى قسم الحضانات بمستشفى المنشاوي بطنطا.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولادة ملقى في أحد الأراضي الزراعية بالقرية.

انتقلت قوة أمنية، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وبفحص البلاغ تبين العثور على الطفل حديث الولادة، وتم نقله إلى قسم الحضانات بمستشفى المنشاوي العام لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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