إحباط 200 حالة زواج قاصرات وختان بقنا في 2024

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة قنا عن تلقي 180 بلاغًا عبر خط نجدة الطفل لحالات زواج أطفال وقاصرات، وختان إناث، وتعرض للأطفال للخطر، وذلك خلال عام 2024.

وأكدت الوحدة أنه تم إحباط ورصد 200 حالة زواج قاصرات وأطفال، وختان إناث، بالإضافة إلى حالات تنمر وتعريض أطفال للخطر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية منذ بداية العام الجاري. كما قدمت الوحدة 150 جلسة دعم نفسي للأطفال الذين تعرضوا للخطر.

وفي تصريح خاص لموقع "مصراوي"، أوضحت وحدة حماية الطفل أنه تم استخراج 10 شهادات ميلاد لأطفال لقطاء تم العثور عليهم في شوارع مراكز محافظة قنا.

من جهة أخرى، تبنت مؤسسة قضايا المرأة مشروع قانون للأحوال الشخصية تم تقديمه للبرلمان المصري، والذي يجرم زواج الأطفال تحت 18 عامًا، ويعاقب كل من يسهل زواج القاصرات، بهدف تحقيق المصلحة القصوى للأطفال والحفاظ على حقوقهم الصحية والاجتماعية والنفسية.

وشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية حوارًا مجتمعيًا بمشاركة رجال الدين والقانون والثقافة والمجتمع، بهدف تحقيق العدالة للأسرة المصرية وضمان حقوق الأطفال.