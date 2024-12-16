التحفظ على 11.7 طن من زيوت الطعام المستهلكة قبل إعادة تدويرها في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 11.7 طن من زيوت الطعام المستهلكة، قبل أن يتم إعادة تدويرها في مخزن غير مرخص بالمحافظة، اليوم الإثنين.

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، أن إدارة الرقابة بالمديرية نفذت حملة مشتركة مع الإدارة العامة لمباحث التموين لمراقبة ورش تجميع الزيوت المستعملة، وذلك لضمان عدم إعادة تدويرها حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المديرية أنه تم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث كانت تقوم بتجميع زيوت طعام قد تم استخدامها مسبقًا.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 10 أطنان من زيت الطعام المستعمل، بالإضافة إلى 17 برميلًا تحتوي على زيوت طعام مستخدمة بوزن إجمالي بلغ 1.7 طن، ليصل الوزن الكلي للمضبوطات إلى 11 طن و700 كيلو جرام. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.