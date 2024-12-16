محافظ المنيا يوجه بتسريع وتيرة تقنين الأراضي

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المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، مقر الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمجمع المصالح بمدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل في إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات تقنين الأراضي بالكامل.

واطلع المحافظ خلال الجولة على سير العمل داخل الإدارة، بما في ذلك غرفة عرض الملفات والمنظومة الإلكترونية لإدارة البيانات، موضحاً أن المحافظة تقدم تسهيلات متعددة لتيسير عملية توفيق الأوضاع، وأن نجاح عملية التقنين سيكون له أثر كبير على تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الموارد المحلية التى تعود للمواطنين من خلال تطوير وتحسين الخدمات فى كافة مجالات التنمية .

وأكد كدواني أهمية التنسيق المستمر بين إدارة أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين بسرعة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوق الدولة من المخالفين، مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد في دعم المشروعات الخدمية والتنموية.

رافق المحافظ، خلال الجولة اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب مسئولي إدارة الأملاك والشؤون القانونية، وأعضاء فرق التفتيش المالي والإداري والمتابعة.