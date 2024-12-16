توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان والمؤسسة المصرية الأفريقية -صور

بالصور.. رئيس جامعة أسوان يهنئ "كيرمينا" و"أميرة" على تفوقهما في اللغة

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل الدكتور لؤي سعيد نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الاثنين، سيدة الأعمال حنان حنا رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الأفريقية أليكس لريادة الأعمال، والوفد المرافق لها.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين المؤسسة وجامعة أسوان، والاتفاق على توقيع بروتوكول عمل بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل المهني وريادة الأعمال والإعداد لسوق العمل.

وأضاف نصرت، أنه ناقش أيضا التنسيق بين الجانبين لعقد النسخة الثانية من الملتقى العربي بعنوان "تراثنا ميراثنا"، بالإضافة إلى تنظيم معرض "الحرف التراثية الأنامل الذهبية" في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2024 م وذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان ومركز حضارة وتراث أسوان التابع للجامعة.

وأوضح الدكتور رضوان عبد الراضي وكيل كلية الآثار ومدير مركز حضارة وتراث أسوان التابع للجامعة، أنه في إطار تعزيز التعاون، التقى وفد المؤسسة أيضًا بالدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان السابق، تقديرا لجهوده الكبيرة في إقامة النسخة الأولى من الملتقى العربي للثقافة والتراث بأسوان.