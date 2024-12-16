سقط بـ 9 كيلو "أفيون".. المشدد 15 سنة لتاجر مخدرات في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الأفيون.

أصدر الحكم المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وأحمد الفيومي، سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 9828 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

كشفت التحقيقات اتجار المتهم "م.م.ظ.ر" عاطل، في المواد المخدرة خاصة مخدر الافيون، فجرى استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه أثناء تواجده بمنطقة المنتزه.

وبحسب أوراق القضية، ألقي القبض على المتهم أثناء تسليمه كمية من مخدر الأفيون داخل حقيبة لأحد عملائه، وتبين أنها تحوي على كمية من مخدر الأفيون تزن 9 كيلو جراما تقريبًا.

واعترف المتهم في التحقيقات بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.