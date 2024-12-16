مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث مروع على طريق "بنها -كفر شكر" -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر في حادث تصادم مروع على طريق بنها كفر شكر البر الشرقي بين سيارة نقل وتوك توك وسيارة ملاكي بسبب السير عكس الاتجاه.

وتلقى مأمور مركز كفر شكر، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل وتوك توك ووجود ضحايا ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن والمرور إلى مكان الحادث، ونقل سيارات الإسعاف المتوفين إلى المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى.

وكلفت أجهزة الأمن والبحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب مفتش الصحة لمناظرة جثامين الضحايا وطلب تحريات المباحث.