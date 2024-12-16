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بـ"حيلة الحالة الاجتماعية".. موظف يستولي على معاشات 10 مواطنين بالإسكندرية والمحكمة تعاقبه

12:36 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

محاكمة تعبيرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة موظف بالتأمينات الاجتماعية بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمته برد مبلغ مليون و33 ألف جنيه، والعزل من الوظيفة، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 17318 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة باستيلاء موظف على مال عام.

وكشفت التحقيقات ارتكاب المدعو "خ.م.م"، رئيس قسم المعاشات بمكتب تأمينات تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تزويرًا في محررات رسمية إلكترونية في بيانات مستحقي المعاش لورثة 10 مواطنين.

ووفقًا لأوراق القضية، عدَل المتهم الحالات الاجتماعية لورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، وذلك لجعلهم مستحقين معاشات مورثيهم - على خلاف الحقيقة- دون علمهم واستخدم كلمات المرور الخاصة بهم.

وتحصل المتهم خلسة وصرف تلك الأموال لنفسه عن طريق تحويلها لحسابين خاصين بوالديه وصرفها لنفسه، ما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مليون و33 ألف و492 جنيهًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

موظف يستولي على معاشات مواطنين الإسكندرية محكمة جنايات
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