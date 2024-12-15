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مصرع شاب في تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل بالوادي الجديد

11:24 م الأحد 15 ديسمبر 2024

إسعاف

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، اليوم الأحد، إثر تصادم بين دراجته النارية وسيارة نقل على طريق غرب الموهوب بمحافظة الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث ووفاة الشاب أشرف محمود (38 عامًا)، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف تفاصيل الحادث الذي أسفر عن وفاة الشاب في لحظات.

حادث تصادم الوادي الجديد النيابة العامة وفاة شاب مستشفى الداخلة العام
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