سقطت عليه خلاطة.. مصرع عامل أجنبي أثناء عمله داخل مصنع بالسادات

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية مصرعه، داخل أحد مصانع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، إثر سقوط خلاطة خرسانة عليه تسبب في إصابته بإصابات خطيرة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بشبين الكوم.

وكشف مصدر طبي مسؤول لـ"مصراوي"، أن الشاب يُدعى "عادل.م.ا.ع" 26 عامًا، أصيب بجسم صلب "خلاطة" أثناء العمل، تسبب في إصابته بقطع في شرايين وأوردة الساق اليسرى وتهتك في القصبة اليسرى، وجرح متهتك بالساق اليمنى، وأكد الشاب قبل وفاته عدم وجود شبهة جنائية، ولاحقًا خضع لعمليات جراحية لكن حالته تدهورت وتوفاه الله.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى صرحت بعد ذلك بدفنه لعدم وجود شبهة جنائية.