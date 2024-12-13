حريق هائل في مطعم بطنطا

الغربية- مروة شاهين:

نشب حريق هائل داخل مطعم في منطقة قحافة التابعة لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الجمعة، إلا أن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة عليه دون تسجيل أي خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن الغربية بلاغاً من شرطة النجدة يفيد باندلاع الحريق في مطعم يقع أسفل عمارة مكونة من 11 طابقاً، وعلى الفور، توجهت فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تمت السيطرة على النيران بنجاح.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكليف خبراء الطب الشرعي لتحديد سبب الحريق.