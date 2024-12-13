سرعتها 43 كيلو.. رياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة تضرب جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، نشاط مفاجئ شديد لحركة الرياح المحملة بالرمال الخفيفة داخل الكتل السكنية وتزداد بالظهير الصحراوي.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن المحافظة يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا خاصة بمدينة سانت كاترين، مؤكدًا أن نشاط الرياح الشديد ساهم في زيادة الإحساس بالبرودة، وهذه الرياح محملة بالرمال الخفيفة والتي تجاوزت الـ 43 كيلو في الساعة.

وأوضح المركز أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن، لرفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة الطرق الدولية لرفع أي تراكمات من الرمال التي تتركها الرياح، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة، مؤكدًا أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي.

وأكد أن حالة البحر مضطربة، واتجاه الرياح به شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 حتى 4 متر، مؤكدًا أن كافة الموانئ البحرية تعمل حتى الآن بشكل طبيعي، ولم تتلقى غرفة العمليات أي اخطار بإيقاف حركة الملاحة بهم.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 24 والصغرى 12، وفي مدينة رأس سدر العظمى 21 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 22 والصغرى 9، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 19 و الصغرى2، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 25 والصغرى 18 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح بمحافظة جنوب سيناء اليوم، على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.