من المتحف للقلعة.. جولة بالدراجات في الإسكندرية لتعزيز النقل المستدام بديلا للسيارات - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

استضافت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة؛ انطلاق فعاليات "جولة ركوب الدراجات بديلا للسيارات لتعزيز النقل المستدام" والتي تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية؛ إلى تعزيز الوعي بوسائل النقل المستدامة، وسعت الفعالية إلى تشجيع المواطنين على التخلي عن سياراتهم والاعتماد على وسائل النقل المستدامة، مع التركيز على تطوير بنية تحتية آمنة وعالية الجودة للمشي وركوب الدراجات على المدى البعيد.

بدأت الجولة من أمام المتحف اليوناني الروماني في وسط الإسكندرية، حيث انطلق المشاركون بالدراجات عبر شوارع المدينة إلى طريق الكورونيش مرورًا بالعديد من المعالم البارزة، وصولًا إلى قلعة قايتباي في منطقة بحري بحي الجمرك.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، حيث تفاعل المواطنون بحماس مع الحدث، معبرين عن دعمهم لفكرة النقل المستدام، كما تخللت الفعالية عروضا توعوية برياضة ركوب الدراجات وأهمية الحفاظ على البيئة.

وعبر المشاركون عن سعادتهم بنجاح الحدث وأكدوا على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على تبني وسائل النقل المستدامة.

شهدت الفعالية حضور المهندسة أميرة صلاح، نائبة محافظ الإسكندرية، وإسلام دياب، نائب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى جانب عدد من المسؤولين، وتأتي بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية وشركة مسارات مصر ومعهد سياسة النقل والتنمية (ITDP).