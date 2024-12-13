"اسأل خبير قبل ما تدفع كتير".. مبادرة لتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

يواصل مركز بحوث الصحراء فعاليات مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" لتقديم الخدمات الإرشادية لمزارعي التجمعات التنموية في سيناء لليوم الرابع على التوالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بتكثيف العمل الميداني وتقديم الخدمات التنموية للمزارعين بمناطق التنمية الزراعية بسيناء.

ووصلت المبادرة إلى التجمعات التنموية الزراعية بجنوب سيناء، من خلال زيارات لمتابعة زراعات الفول والقمح ومتابعة أشجار الزيتون، وتنظيم التدريبات العملية لعمليات تجهيز وإعداد الأرض للزراعة، بهدف تحسين الممارسات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية المركز لدعم التنمية الزراعية المستدامة في سيناء.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن خبراء وعلماء المركز في مختلف التخصصات يواصلون تقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي للمنتفعين والمزارعين بالتجمعات التنموية الزراعية الجديدة، لمتابعة أعمال الخدمة الشتوية لمحصول الزيتون، مع التركيز على تعليم المزارعين الطريقة المثلى لتقليم أشجار الزيتون، وكيفية المكافحة الوقائية للآفات والحشرات التي قد تصيب المحصول.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء في تصريح اليوم، أن مبادرة "اسأل خبير قبل ما تدفع كتير" أطلقها بحوث الصحراء للتواصل اليومي مع مزارعي التجمعات الزراعية بسيناء، مؤكدًا أنه يجري خلالها تقديم كافة التوصيات والممارسات الزراعية المثلي، كما يجري التأكيد عليها أيضاً من خلال التواصل الإلكتروني مع المزارعين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ضمن المبادرة.

ولفت إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يعد أحد التطبيقات التي دشنها مركز بحوث الصحراء للتواصل على مدار الساعة مع المنتفعين للرد علي كافة الاستفسارات، وتقديم المعلومات الزراعية أولا بأول، كما يقوم الخبراء من خلال هذا التطبيق بتقديم المعلومات الزراعية بالطرق المختلفة، وذلك من خلال النشرات العلمية والفيديوهات التوضيحية التي تساعد المزارع في تطبيق الممارسات الزراعية بشكل سليم.