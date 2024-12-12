مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار خط سولار بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" الزراعي بالقرب من مزلقان المحسمة.

وكان اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار في خط السولار، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت الضحايا إلى مستشفى القصاصين المركزي.

وقالت المصادر إن المتوفى يدعى "محمد صديق الراوي" (63 عامًا) من الإسكندرية، بينما أصيب "محمد إبراهيم زكي" (35 عامًا) من الإسكندرية أيضًا. كما أصيب شخص آخر رفض نقل الإسعاف.

تم التحفظ على جثمان المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.