محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

المنيا-جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، استعدادًا للتعامل مع التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة يومي الخميس والجمعة، 12 و13 ديسمبر الجاري، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب، مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والقرى بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن حالة الطقس غير المستقرة، كما كلف مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق بمراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ، إلى جانب متابعة أعمال تطهير مخرات السيول بانتظام لضمان كفاءتها.

وناشد المحافظ المواطنين وسائقي السيارات وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى، لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع، مشددًا على تفعيل غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الفورية عند الضرورة.