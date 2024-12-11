ضبط لص سرق جهاز تكييف من جامعة المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، من ضبط لص سرق وحدة تكييف من مبنى إدارة جامعة المنوفية، وذلك عقب تتبع كاميرات المراقبة وتضييق الخناق على المشتبه فيهم بارتكاب الجريمة.

كان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بنجاح وحدة المباحث برئاسة المقدم أحمد عرفة في القبض على المتهم بسرقة وحدة تكييف مبنى إدارة الجامعة أمس الثلاثاء.

وألقت المباحث القبض على اللص وبحوزته وحدة التكييف في منزله، بعد سرقته لها متسللاً للمبنى وفك وقطع الأسلاك، وتبين أن لديه سجل جنائي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت جامعة المنوفية قد نشرت أمس بيانًا أكدت فيه تعرض مبنى إدارة الجامعة للسرقة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة.

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