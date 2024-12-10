جامعة المنوفية: تعرضنا للسرقة واتخذنا الإجراءات القانونية

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت جامعة المنوفية، في بيان عبر صفحتها الرسمية مساء اليوم الثلاثاء، تعرض مبنى إدارة الجامعة للسرقة، بعد اكتشاف المسؤولين اختفاء كابلات كهربائية وتخريبها بالإضافة إلى اختفاء وحدة تكييف.

جاء نص البيان كالتالي: "بيان هام.. محاولة سرقة بالإدارة العامة لجامعة المنوفية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، وفي انتظار ما تسفر عنه التحقيقات".

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول بجامعة المنوفية لموقع "مصراوي" أن حادثة اختفاء وحدة التكييف وتخريب الكابلات الكهربائية اكتُشفت اليوم من قِبل مسؤولي الجامعة، الذين قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة. وتعمل الجهات الآن على حصر الأضرار وإجراء المعاينة.