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ضبط مالك محل يبيع أجهزة "رسيفر" لفتح القنوات المشفرة بالقليوبية

02:17 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، ضبط مالك محل ببيع أجهزة "رسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط مالك المحل وبحوزته (16 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية محل ببيع أجهزة أجهزة رسيفر شرطة شبرا الخيمة ثان
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