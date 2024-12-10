السجن 7 سنوات لسارقي مجمع إعلام بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة متهمين بسرقة مجمع إعلام بورسعيد بالسجن 7 سنوات.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 يناير 2024 بدائرة المناخ بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها كل من "ع.ا.م" (عامل في سوبر ماركت) و"ا.م.ا" (صاحب معدات أفراح)، حيث شرعا في سرقة المهمات المستعملة في توصيل التيار الكهربائي مثل الكابلات والأسلاك الكهربائية المملوكة لمجمع إعلام بورسعيد والمعدة للنفع العام. إلا أن الجريمة باءت بالفشل لسبب خارجي لا دخل لإرادتهما فيه، وهو ضبطهما متلبسين بالجريمة. كما قاما بإتلاف المعدات قبل سرقتها، وأحرزا سلاحًا أبيض (كاتر) دون مبرر مهني أو حرفي.

وثبت بتقرير الإدارة العامة للمشروعات والإدارة المركزية للإنتاج الإعلامي، أنه تم حصر التلفيات التي شملت تلف الصاعد الرئيسي المغذي للوحة الرئيسية الكهربائية، وتلف لوحة الطوارئ بالكامل، وكابلات الصواعق المغذية للوحات الفرعية، والكابلات المغذية للوحدات الفرعية، وتلف وحدة التكييف المركزي، فضلًا عن سرقة العديد من المعدات المستخدمة في توصيل الكهرباء. نتيجة لذلك، توقفت شبكة الكهرباء في المبنى بالكامل عن العمل.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات للمتهمين، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمتهم المصاريف الجنائية.