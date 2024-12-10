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إصابة طالبة بتسمم غذائي داخل مدرسة في بني سويف

06:36 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تسمم غذائي - أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيبت طالبة بالثانوية التجارية بتسمم غذائي، اليوم الثلاثاء، داخل مدرستها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي يفيد بوصول "أسماء. م. غ"، 18 عامًا، طالبة بمدرسة ثانوية تجارية بمركز بني سويف، وهي تعاني من قيء، ومغص، واشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولها "باتيه" داخل المدرسة.

تم تقديم الإسعافات الأولية للطالبة، وحُجزت تحت الملاحظة لحين استقرار حالتها الصحية. كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تسمم غذائي مديرية أمن بني سويف مستشفى بني سويف التخصصي
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