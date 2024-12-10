تداول 43 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين احمد:

حققت أرصفة موانئ البحر الأحمر تداول 43 ألف طن بضائع و959 شاحنة و100 سيارة، وذلك بعد تراكي 11 سفينة وتجارية وعبارة محملة بالبضائع.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، 543 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 416 شاحنة و20 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وAlcudia Express بينما تغادر العبارة امل والسفينة CS FORTUNE على متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الصين، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية و Alcudia Express .

كما جرى تداول 2200 طن بضائع و305 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1440 راكبا بموانيها.