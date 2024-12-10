3 مصابين باختناق في تسرب غاز ببني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص بحالة اختناق وإغماء نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل مسكنهم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي بوصول كل من "علاء.م.أ"، 30 عامًا، و "أزهار.أ.ع"، 25 عامًا، وشقيقتها "آية"، 30 عامًا، مصابين باختناق نتيجة تسرب الغاز داخل منزلهم في منطقة الحمرايا بمدينة بني سويف الجديدة.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.